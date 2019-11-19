بصورة مع والدهما.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة إلى شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



هنأت الفنانة إيمي طلعت زكريا، شقيقها عمر بعيد ميلاده، الموافق أمس الأحد 18 نوفمبر الجاري.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بشقيقها عمر ووالدهم الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "عمر أخويا حبيبي كل سنة وأنت طيب وأشوفك أحسن الناس وعقبال مليون سنة، وبابا حاسس بينا دلوقتي وكان نفسي يكون معانا الله يرحمه".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.