تركي آل الشيخ: مسلسل من تأليفي ينافس الأعمال العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" تدوينة أعلن فيها اتجاهه للتأليف الدرامي.

وكتب آل الشيخ: "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف.. إن شاء الله سيرى النور في 2020.. بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".

يُذكر أن آل الشيخ له مساهمات في الشعر الغنائي، وكتب عددًا من الأغنيات للهضبة عمرو دياب وآمال ماهر، وكتب ألبوم "لعبت مع الأسد" لعمرو مصطفى.