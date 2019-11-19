محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، من حق كل محبيه وعشاق فنه في مصر والوطن العربي.
وتابع زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، أن هناك اتفاقًا مع محامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ألا تُفتح شقته في حي المهندسين إلا بحضور النقيب.
وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "يأتي ذلك تمهيدًا لنقل مقتنيات أحمد زكي وإرثه الفني إلى مكان ما، تكون فيه متاحة لكل محبيه، وتعرض بالشكل اللائق بمكانة الممثل الراحل مثل مكتبة الإسكندرية، أو متحف يخصص لهذا الغرض".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أشرف زكي: "نقل مقتنيات الراحل أحمد زكي لإتاحتها لكل محبيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.