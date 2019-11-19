فيديو| أشرف زكي: "نقل مقتنيات الراحل أحمد زكي لإتاحتها لكل محبيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، من حق كل محبيه وعشاق فنه في مصر والوطن العربي.

وتابع زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، أن هناك اتفاقًا مع محامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ألا تُفتح شقته في حي المهندسين إلا بحضور النقيب.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "يأتي ذلك تمهيدًا لنقل مقتنيات أحمد زكي وإرثه الفني إلى مكان ما، تكون فيه متاحة لكل محبيه، وتعرض بالشكل اللائق بمكانة الممثل الراحل مثل مكتبة الإسكندرية، أو متحف يخصص لهذا الغرض".