"العميل صفر" يجمع أكرم حسني والمخرج محمد سامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن المخرج محمد سامي، التعاقد مع المنتج وائل عبدالله، لإخراج فيلم "العميل صفر"، من بطولة أكرم حسني.
وكتب سامي، عبر حسابه في "انستجرام": "فيلم (العميل صفر)، بطولة أكرم حسني، وتأليف أيمن وتار، وإخراج محمد سامي، وإنتاج وائل عبدالله".
يذكر أن، المخرج محمد سامي، يتولى كتابة وإخراج مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته محمد رمضان، والمقرر أن يشارك به في موسم رمضان المقبل 2020.
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