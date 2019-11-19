نايل سينما" تحصل على 50 فيلمًا بدون أعباء مالية وتستعد لمهرجان القاهرة السينمائي

قامت قناة نايل سينما برئاسة سيد فؤاد على أكثر من 50 فيلما من الملك العام بدون تحميل أعباء مالية على خزينة الهيئة الوطنية للإعلام.

كما شاركت القناة في تغطية 28 مهرجانا سينمائيا مصريا وعربيا وعالميا منها برلين، الجونة، مراكش، قرطاج، القاهرة، الأقصر، الرباط، سلا تازه، الإسكندرية وغيرها بالإضافة إلى الحصول على 48 فيلما تسجيليا وروائيا قصيرا للعرض ضمن برنامج سينما أخرى إعداد منى عمري وتقديم رباب الشريف وإخراج مني أحمد وإيمان الشرقاوى ومنسق عام القناة سماح مصطفى.

اخبار ماسبيرو.. ٤ مهرجانات جديدة على شاشة "نايل سينما"

وفي سياق متصل أضاف رئيس القناة سيد فؤاد برنامج جديد لخريطة البرامج لاستكمال الربط بين المتعة والتسلية والثقافة السينمائية وهو برنامج "السينما تغني" حول الموسيقى والأغاني والأفلام، إعداد مروة حربي وسيد شعبان وتقديم مروة السيد وإخراج كريم سمير ولؤي معروف، حيث تشهد المحطة حاليا تقديم 8 برامج متنوعة منها الو سينما واكشن وسيني فيو ونايل نيوز وكلوز اب إعداد سيد شعبان وتقديم انجي على وإخراج دعاء أحمد.

نايل سينما" تعرض أولى رسائلها من مهرجان منارات التونسي (صور)

كما حصلت نايل سينما على جائزة أفضل قناة سينمائية لعام 2019 من مهرجان الإعلام العربي بتصويت الجمهور وحصول سيد فؤاد على شهادة تقدير من كلية الإعلام لجهوده في القناه ومهرجان الأقصر لعام 2019 ممايعكس الاستقرار الفني والإداري والمالي بالقناه خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أشاد أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، بقناة نايل سينما وبرامجها المتنوعة خلال الفترة الحالية، مؤكدا حالة الاستقرار الفني والإداري بها إلى جانب توجيه البهنسي لرئيسها سيد فؤاد بإعداد خطة تغطية مختلفة لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته القادمة. كما تستعد قناه نايل سينما على تقديم أفتتاح مهرجان القاهره السينمائى الدولى فى دورته ال 41 تقدم أفتتاح المهرجان المذيعه أنجى على والمذيع شريف نورالدين

