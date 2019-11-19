حبيبة جوني ديب تنفصل عنة وتعود إلى روسيا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الراقصة الروسية بولينا جلين، ق انهت علاقتها بالنجم والممثل الأمريكي جوني ديب، وعادت إلى وطنها بعد أن وجدت الجو المحيط بها مخيفًا.

تقارير صحفية أوضحت أن جوني ديب وجلين، كانا يفكران في الزواج بعد أن انتقلت إلى قصره في هوليوود قبل بضعة أسابيع فقط، وهو الأمر الذي تنفيه المصادر في هوليوود الآن، حيث تبين أن بولينا كرهت الاهتمام المحيط بها من جانب وسائل الإعلام ووجدته مخيفًا.

وبحسب “الديلي ميل” فإن بولينا جلين عادت الآن إلى مسقط رأسها في روسيا، وأخبرت جوني أن خطط الزواج كانت جنونًا.

اراقصة جلين أخبرت أصدقاءها بعد أسابيع من علاقتها بأن جوني ديب كان يائسًا لمقابلة والدها جينادي وأمها البيطرية إيرينا.

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وكما جاء على لسان المصدر: “على الرغم من السخرية من أن بولينا كانت فقط مع جوني بسبب شهرته، إلا أنها تخفت حينما كانت تعيش معه وكانت تذهب إلى وظيفتها في الرقص، ثم تعود إلى منزله”.

وأوضح المصدر أن جوني أصبح متهجمًا وشاردًا بسبب عدائه القانوني مع طليقته النجمة آمبير هيرد، وأنهما اعتقدا أن الوقت ليس مناسبًا بالنسبة لهما للالتزام بأي شيء.

ويعتقد يعتقد أن بولينا أمضت فصل الربيع وجزءًا من الصيف تنتقل بين منزل جوني في هوليوود وروسيا، لكنها عادت الآن إلى وطنها في النهاية.

وقد انتشرت تقارير عن وجود علاقة تجمع جلين، البالغة من العمر 24 سنة، بنجم هوليوود البالغ من العمر 56 عامًا لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

وعندما تم الإعلان عن العلاقة، انتشرت صور تظهر جلين، التي كانت تبلغ آنذاك 17 عامًا، ترقص فوق بار في أحد نوادي سان بطرسبرج، وتردد أن علاقتها بديب قد بدأت عندما كان يتعافى من زواجه المضطرب من النجمة العالمية أمبير هيرد وطلاقهما لاحقًا.