إصابة مروان خوري بوعكة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيب الفنان اللبناني مروان خوري بوعكة صحية قوية، اضطر معها للإعتذار عن كل التزاماته وأنشطته الفنية وحفلاته الغنائية.

مروان اعتذر لمحبيه في المكسيك عن الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه يوم 22 نوفمبر المقبل، وكشف عن مروره بأزمة صحية في منشور كتب فيه: «للأسف ونتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على اكمل وجه الا أن ذلك ضاعف من حدّة الوضع الصحي مما ادى الى إصابتي بالتهاب رئوي حاد مما يمنعني من إقامة حفلة Stars in cancun في المكسيك بتاريخ 22 من هذا الشهر”.

وتابع: “لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضي الجمهور الكريم! وبالتالي اقدم اعتذاري الشديد للمحبين هناك واعتذاري ايضاً للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في وقتٍ آخر».

يُذكر أن مروان خوري أحيا أكثر من حفلة غنائية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث أحيا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة لحفلتين بتاريخ ١٤و١٥ الجاري ‏مع الأوركسترا السمفونية بدار الاوبرا السلطانية.