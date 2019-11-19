صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري صلاح عبدالله بعيد ميلاد ابنته شروق، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

صلاح نشر صورة له مع كريمته، وكتب معلقًا: « عيد ميلادك السنة دي غير أي عيد ميلاد، كُنتي شوشو في اللي عدَّى والسنة دي أُم مُراد».

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الفنان المصري تلقى التهاني من قبل جمهوره بمناسبة عيد ميلاد ابنته، وذلك من خلال عدد من التعليقات.

يُذكر أن صلاح عبدالله احتفل بزفاف كريمته «شروق» على رجل الأعمال عمرو أباظة، في نوفمبر 2018.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن الفنان أحمد السقا،خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، ومحمد عادل امام، وفتحي عبدالوهاب والمخرج أحمد شفيق، وهاني رمزي وحرمه، والمخرج خالد جلال، والمنتح صادق الصباح ونجله أنور الصباح، وفيفي عبده، ودينا فؤاد، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، وشريف سلامة وحرمه داليا مصطفى، الاستايلست عماد عبدالله ومنال سلامة وانجي علي ولقاء سويدان.

الفنان صلاح عبدالله عرض له مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي شارك به عدد كبير من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا.