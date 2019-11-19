نجل محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد أحمد زكي بصورة مع والده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيا الفنان المصري الشاب محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

نجل محمود عبدالعزيز نشر صورة قديمة تجمع والده الراحل بالفنان أحمد كي، وكان معهما في الصورة وهو في سن صغير.

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محمد عبدالعزيز كتب معلقا: « ذكريات و ضحكات و حكايات..... ذكرى ميلاد الإمبراطور.. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للأستاذ أحمد زكى و لصديقى و اخويا هيثم أحمد زكى و لكل من رحلوا عنا».

جمهور محمد عبدالعزيز أمطره بعدد من التعليقات التي أعجبت بالصورة، ودعوا بالرحمة لوالده وللفنان أحمد زكي.

أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1949، ورحل في 27 من شهر مارس في عام 2005، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وبفقدانه فقدت مصر واحد من أعظم ممثليها.

الفنان الراحل قدم خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال السينمائية، كما نجم في تجسيد السير الذاتية للمشاهير، فقدم سيرة طه حسين، وجمال عبدالناصر، ومحمد أنو السادات، وعبدالحليم حافظ، وحقق شهر واسعة وأبدع في فن التشخيص.