بشرى تنشر صورة طريفة من حفل زفافها مع الهضبة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية بشرى جمهورها في صورة قديمة لها، استخدمها بعض الجمهور مؤخرًا كـ «كوميكس» ساخر، وذلك من خلال حسابها على موقع «انستجرام».

بشرى ظهرت في الصورة بفستان الزفاف، وكان معها الفنان عمرو دياب والفنان أحمد حلمي، وكتبت معلقة: «كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه، مش عارفة ايه سر انتشار الكوميكس دا وكل الناس بتبعته لي في آخر ساعتين مع ان الصورة من سنة 2010 من فرحي.. بس ملعوبة».

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي شاركتها طرفتها على الصورة، ونص الكوميكس المتداول على عبارة: «عمرو دياب بيغنلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها».

بشرى تزوجت من عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه إسماعيل وليلى، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

بشرى شاركت في الموسم الرمضاني قبل الفائت من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع الفنان عادل إمام، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، هند عبد الحليم، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.