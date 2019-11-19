سارة نخلة من محكمة الأسرة ساخرة: «قالي هوديكي أماكن عمرك ما رحتيها»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سخرت الفنانة سارة نخلة من تواجدها في محكمة الأسراة لإنهاء إجراءات طليقها من زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.
الفنانة الشابة شاركت موقعها الجغرافي الذي تتواجد به مع جمهورها وهو محكمة الأسرة، وكتبت: «من كتر حبه لي طلع حاجزلي مكان حلو قوي عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما رحتيها قبل كده ادعولي أخلص».
وكانت محكمة جنح أكتوبر، قد أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.
وكانت والدة أحمد عبدالله محمود قد تقدمت ببلاغ ضد سارة نخلة تتهمها فيه بالتعدي عليها بالضرب، ولكن تم تبرئة سارة بعد التقرير الطبي.
سارة نخلة شاركت مؤخرا في حدوتة «كله بالحب»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع الفنان شريف سلامة وإيمان العاصي.
وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل «حكايتي» مع ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، وعدد من الفنانين.
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