داليا مبارك تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “لي لي سمر”، والتي أتمت عاما من عمرها.

الفنان السعودية أعدت حفلا كبيرا لابنتها، وزينت المكان بديكور باللون الوردي مع بالونات بنفس اللون، كما أحضرت قالب تورتة باللون الوردي أيضا.

داليا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها ابنتها وهي تأكل التورتة بطرافة شديدة، حيث ملأت وجهها وذراعها وساقها ببقايا الحلوى.

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الفنانة السعودية هنأت ابنتها بعيد ميلادها، بقولها: “عيد ميلاد أميرتي 17 نوفمبر”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

يُذكر أن الفنانة السعودية داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر 2018.

وكانت داليا مبارك قد تعرضت من قبل لحملة هجوم قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور ومقاطع فيديو لمولودتها الأولى والوحيدة «لي لي» داخل نادي صحي.

داليا لم تجد حرجاً في التعامل مع مولودتها ذات الـ9 أشهر كفتاة، وادخلتها عالم العناية بالبشرة مبكراً، حيث بدت «لي لي» في الصور ومقاطع الفيديو، ترتدي «روب»، ومستسلمة لإحدى العاملات التي كانت تضع لها الكريم على وجهها، وفي لقطة أخرى، ظهرت إحداهن تهتم بتدليك كفها الصغير.