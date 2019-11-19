زفة مغربية لوفاء عامر خلال مشاركتها في مهرجان الرباط.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر، في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ 24 في المغرب.

وفاء عامر، ظهرت في حفل عشاء المهرجان وهي ترتدي قفطان مغربي باللون الأحمر، وفوجئت بالاحتفال بها ووضعها في “العامرية” وحملها على الأعناق وغناء الأغاني التقليدية للزفة المغربية.

وشارك المنتج محمد فوزي، زوج وفاء عامر، في الزفة بأن وقف أمام العامرية خلال الرقص بزوجته بها.

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وحضر الحفل ملاك الدحموني، مديرة المهرجان، والمخرجان عمر عبدالعزيز، وهاني لاشين، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من ضيوف المهرجان.

يذكر أن المهرجان كرَّم وفاء عامر، خلال حفل افتتاحه، عن مجمل أعمالها الفنية، كما تشارك كعضو لجنة تحكيم في المهرجان والذي يقام خلال الفترة بين 16 إلي 22 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى انتهت وفاء عامر، من تصوير مشاهدها في فيلم “شريط 6”، وتظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم بطولة خالد الصاوي، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.