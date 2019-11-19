ابنة أصالة تنفي مهاجمة زوج والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوضحت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، حقيقة الفيديو الذي نشرته قبل أسابيع عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وكانت تطلب فيه الاستعانة بدينا الشريني، عن كيفية معاملة الرجل للمرأة وأنه يجب أن يعاملها كملكة.

شام الذهبي، نفت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أن يكون المقصود بذلك الفيديو المخرج طارق العريان، بعد حالة الانفصال المؤقتة بينه وبين والدتها الفنانة أصالة.

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وقالت: “أبدًا ما كان في بالي أونكل طارق بعشقه وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم في حياتي وأنا كتير بحبه ومعلقة فيه، وبشوفه رجال مثالي، ولم أكن أقصده أبدًا”.

كما علقت شام الذهبي للمرة الأولى عن انفصالها عن احمد جوهر، مبدية رغبتها في الزواج وتكوين عائلة وإنجاب أسرة، وذلك بعد السؤال المحرج الذي وجه لها من شقيقها آدم والذي سألها عن موعد زواجها.

يذكر أن أصالة، نفت الأخبار التي نشرت مؤخرصا حول خيانة زوجها لها مع فنانة شابة، مؤكدة أنه تحملها كثيرًا بسبب انشغالها عنه بعملها وكان دائمًا سندًا لها.

كما رد العريان على اخبر خيانته لزوجته مؤكدًا أن هذه الأخبار دائمة التردد والتجاهل هو الحل الأمثل لها.