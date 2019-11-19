منى زكي تحتفل بعيد ميلادها مع إنجي علي في الكواليس.. وتكشف عن أمنيتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية إنجي علي بعيد ميلاد النجمة منى زكي مبكرا، وذلك في كواليس حلقتها في برنامج “أسرار النجوم”، إلا أنها قررت نشر صورة ومقطع فيديو من الاحتفال في نفس يوم عيد ميلاد منى، الذي يوافق 18 نوفمبر.

إنجي وفريق عمل البرنامج أحضروا لمنى قالب تورتة مميز، وقاموا بالغناء لها أغاني عيد الميلاد، في أجواء احتفلية مميزة.

منى كشفت تفاصيل لأول مرة عنها وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أنه على الرغم من أن عيد ميلادهما في نفس اليوم لكن طباعهما مختلفة كثيرا، قائلة: “هم بيقولوا أن الستات غير الرجالة في نفس البرج”.

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الفنانة المصرية قالت إنها لا تؤمن كثيرا بالأبراج، وأضافت: “بيقولوا الوقت اللي اتولدت فيه ممكن يخليني في برج تاني غير المعروف، فأنا بيقولوا عليا برج الدلو”.

منى كشفت أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها، قائلة: “بنكبر سنة فننسى بقى الموضوع ده، وأنا جوه قلبي عمري 18 عام، وأمنيتي هي الصحة والستر وأولادي يبقوا في أحسن حال”.

يذكر أن الفنانة المصرية منى زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 42 عاما.