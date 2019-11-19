شيريهان توجه رسالة خاصة للفنان عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شيريهان، رسالة خاصة للفنان عادل إمام، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات حول مرضه خلال الفترة الأخيرة.

شيريهان، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسياية عظيمة.. حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك ولنا جميعاً آسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي .. “ربنا يحفظك” عادل إمام”.

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وكانت العديد من الشائعات قد تناولت خبر مرض الفنان الكبير عادل إمام، وهو الأمر الذي نفاه نجله المخرج رامي إمام، بعد نشره فيديو له من كوليس تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”.

من ناحية أخرى، أعلن المخرج هادي الباجوري، في تصريحاته مؤخرًا لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم “كوكو شانيل” وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.