محمد رياض يختار لوك جديد وزوجته تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد رياض جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد رياض ظهر في الصورة بلوك جديد، حيث أطلق شارب خفيف ولحية، وكتب معلقا عبر حسابه: «مساء الخير على كل الأصدقاء».

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الفنان المصري تلقى عدد كبير من التعليقات التي أشادت بطلته، وكان من بينها تعليق زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين التي قالت: «زي القمر بس ماتكشرش».

محمد رياض عرض له مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي عرض على جزأين، وحقق نجاحا كبيرا من خلال حلقاته، ومن أبطاله ميرفت أمين، صلاح عبدالله، عزت العلايلي، بوسي، منة فضالي، محمد رياض، محمد نجاتي، ريم البارودي، ومحمد محمود عبدالعزيز.

وتشارك الفنانة رانيا محمود ياسين فى مسلسل “فالانتينو”، من بطولة الزعيم عادل إمام، بجانب دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى ووفاء صادق، ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس “إنترناشيونال».