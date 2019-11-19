مشهد أبكى حلا شيحة وسط الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن أحد المواقف التي تعرضت لها مؤخرًا أثناء تواجدها في الشارع وسبب لها البكاء.

حلا نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، صورتين لطفلين من أطفال الشوارع، وكتبت معلقة: «استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات ويبكي، فعلا بكيت معاه، وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة، وحاسة إني عايزة أشارككم إحساسي ياتري بتحسوا ايه لما تشوفوهم؟».

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الفنانة المصرية أضافت: «لكل من يرى هؤلاء الأطفال، أطفال الشوارع فعلا لأنهم يعيشون في الشارع.. الشارع أصبح مأواهم فهم يأكلون ويشربون ويعملون وينامون لأنه لا ملجأ لهم حقيقي سوا هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان، رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا أنهم مجبرون، لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة كثير من الأحيان واعتداء جنسي ومخدرات».

حلا اختتمت رسالتها وقالت: «بدعي من ربنا انه يديهم أمل ان لسة فيه خير وإن بكرة أحلى، مش لازم تساعدوهم بس علي الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم إن لسة في خير وإن بكرة أحلى، فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم أكتر وبمشاكلهم».

على صعيد آخر، كانت حلا شيحة، قد شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من ‏خلاله ‏بعد غياب طويل ‏عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.