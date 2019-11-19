سيريناي ساريكايا في مرمى السخرية من الجديد والسبب «نعال».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت الكاميرات الفنانة التركية سيريناي ساريكايا في أحدث ظهور لها بمنطقة «بيبك»، وكانت صورها حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسبب النعال الذي كانت ترتديه.

سيريناي بدت بـ«لوك» كاجول من بنطلون جينز ممزق بشكل قوي، ونسقت معه «تي شيرت» أسود، ووضعت فوقه قميصاً، بينما كان نعالها الأرضي أكثر ما لفت الانتباه، حيث عرضها لانتقادات وسخرية واسعة من النشطاء الذين رأوا أن نعال الفنانة منزلي ولا يجوز أن تتجول به في الشارع، ولا يتناسب مع إطلالتها تماماً.

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اللافت أن هذه المرة لم تكن الأولى من تعرض الفنانة لسخرية النشطاء من تفاصيل إطلالاتها، حتى أن البعض شكّك في تعمد سيرياي إثارة الجدل بقطع من أزيائها لتعويض غيابها عن الشاشة هذه الفترة بسبب انشغالها بالمسرح.

يُذكر أن سيريناي ساريكايا يُعرض لها حالياً موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.