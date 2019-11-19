كيفانج تاتليتوج يخالف وعد والدته وزوجته تتخلى عنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خالف النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» وعده لوالدته بعدم ركوب الدراجات النارية بعد تعرضه لحادث، وعاد لقيادتها مجدداً.

عدسات الباباراتزي رصدت الفنان الوسيم في أحدث ظهور له خلال استعداده لركوب دراجته النارية الفاخرة، والتي يبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية، وكان لافتاً مرافقة زوجته منسقة الأزياء باشاك ديزر له، إلا أنها تخلت عنه، وفضلت السيارة.

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الصحفيون سألوا كيفانج عن سبب عودته لركوب الدراجات النارية مخالفة لوعده لوالدته، فرد قائلاً: «أقود بحذر كبير، وأطبق كل قوانين الطرقات»، لافتاً إلى أن زوجته لا تحب ركوب الدراجات النارية.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.