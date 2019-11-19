النجمة التركية هازال كايا تضع مولودها الأول وتختار له هذا الاسم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزقت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» بمولودها الأول من زوجها الممثل والمخرج علي التاي في إحدى مستشفيات إسطنبول.

هازال وزوجها اطلقا على مولودهما الأول اسم «فكرت علي»، وقد أكدت مصادر مقربة من الزوجين أن الفنانة الشابة ومولودها بصحة جيدة، إلا أنها لم تغادر المستشفى حتى الآن، كما انها لم تنشر له أي صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أن هازال كايا صاحبة شخصية «نهال» في المسلسل الشهير «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية جمعتهما، واستمرت 5 سنوات، وقد احتفل الحبيبان بزفافهما في حفل ضخم بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» بموسميه آخر ما عُرض لهازال كايا على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.