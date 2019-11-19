إياد نصار رئيس مباحث فى فيلم «موسى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم الأردني إياد نصار، ضمن أحداث فيلم “موسى”، حيث يقدم شخصية ضابط مباحث، وهو العمل الذى توقف تصويره بشكل مؤقت لانشغال مخرجة بيتر ميمي فى تحضيرات مسلسل أمير كرارة “الإختيار”، ويعود إياد نصار لاستكمال التصوير بعد الخطة التى يضعها صناع الفيلم لعودة التصوير مرة أخرى فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتحضيرات مسلسل “الأختيار”، للنجم أمير كرارة الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب “أحمد المنسى”، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث أن مسلسل الأختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه .

فيلم “موسى” مقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبل 2020، من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى بالفعل من تصويرهما، والفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمه صناعه الفن السابع لأول مرة. ويظهر فيه الروبوت خلال الأحداث.

وعلى جانب أخر، يعرض لـ إياد نصار مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، على شاشة ON E من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة “سينرجى”، ويشارك فى بطولته كل من الفنانه مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.