محمد إمام يكشف عن شخصية فتحي عبد الوهاب في لص بغداد

شارك النجم محمد إمام جمهوره بنشر البوستر الرسمي لفيلم " لص بغداد " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "والمقرر عرضه الفترة المقبلة .

تضمنن البوستر الرسمى صورة لشخصية الفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلمه الجديد " لص بغداد"، وكشف عن اسم الشخصية التى يلعب دورها فتحى عب الوهاب، قائلا:" خالد لص بغداد يناير2020 فى جميع السينمات"، وأشاد متابعيه بما فعله إمام، ومن التعليقات "محمد انت بجد شخصية حلوة ومحترمة وبتقدر اصحابك ازاي إذا كان مهنيا أو على سبيل الصداقة وبإذن الله تكسر الدنيا".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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