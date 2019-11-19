الثنائي منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بعيد ميلادهما







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفل الثنائي الفني أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما المشترك الذي يوافق في 18 نوفمبر من كل عام. حيث نشرت الممثلة المصرية عبر خاصية الـ Story على حسابها بتطبيق "إنستغرام" اللقطة الحية للإحتفال العائلي حول كعكة عيد الميلاد بحضور الوالدين وأبنائهما وهم يغنون أغنية عيد الميلاد لكليهما.



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