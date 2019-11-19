شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: حبى لفيلم "نورا تحلم" خلانى اعمل كاستنج قبل المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هند صبرى، عن أنها أجرت "كاستنج"، عند أقدامها للمشاركة فى فيلم "نورا تحلم"، ورغم أنها شعرت ببعض الضيق من ذلك إلا أنها أقدمت على عمل "الكاستنج"، لحبها الشديد لقصة هذا الفيلم.

وأضافت هند صبرى، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة الآن"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "الحدث"، أن الفيلم التونسى "نورا تحلم"، حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة بمهرجان "قرطاج السينمائى"،

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وتابعت هند صبرى، :" فيلم نورا تحلم كان صغير وتمويله قليل ..كلمونى علشان اعمل كاستنج حسيت أنه معقولة بعد كل الشغل أعمل كدة.. عملت كاستنج"، مشددة على أن الفنان لابد أن يكون دعاية للخير والأعمال الجيدة.