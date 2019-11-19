شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد فيلم "سيدى بشر" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "سيدى بشر" للمخرج سامح عبد العزيز بعد أسبوعين، حيث يقوم حالياً بمعاينة أماكن التصوير، وينطلق التصوير من مدينة الإسكندرية وتجمع المشاهد الأولى بين الفنان على ربيع والفنان مصطفى خاطر والفنان كريم عفيفى.

ويستكمل معاينة الديكورات التى يتم تصويرها فيها ما بين مدينة الإسكندرية والقاهرة، خصوصًا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع مصطفى خاطر، الفنان علي ربيع محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي.

فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.