شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان تالين بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مساعيه لتعزيز السينما العربية والتعاون بينها وبين المهرجانات السينمائية العالمية، يتعاون مهرجان الجونة السينمائي مع مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائى، ويتضمن ذلك التعاون استضافة برنامج عربى يعد هو الأضخم فى القارة الأوروبية فى مدينة إستونيا، حيث يُقام مهرجان تالين.

وشهد حفل افتتاح المهرجان حضور المؤسس المشارك ورئيس العمليات بمهرجان الجونة السينمائي بشرى رزة، إضافة إلى مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس الذى قدم شعلة المهرجان - والتى تُمنح لصناع البرامج الاستعادية - لرئيسة ومؤسسة مهرجان تالين تينا لوك ترامبرج التى ستمنحها بدورها لممثل دولة الضيف فى السنة القادمة فى حفل ختام المهرجان.

وعبر المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بالتواجد لأول مرة فى دولة إستونيا ومهرجان تالين. كما أشاد بالتعاون المشترك بين المهرجانين، وأنه سعيد لوجود هذا الدعم للسينما العربية من مهرجان تالين ومن المهرجانات الأخرى التى يتعاون معها مهرجان الجونة من أجل دعم السينما العربية.

كما أعلن مهرجان الجونة السينمائى عن مشاركته بتقديم برنامج استعادى للسينما العربية عنوانه "نظرة على السينما العربية"، والذى يعرض فيه مهرجان تالين 14 فيلمًا عربيًا تضم أفضل النتاجات السينمائية العربية فى العقد الماضى التى لا يجب تفويتها، وقام ببرمجة هذا البرنامج مدير مهرجان الجونة السينمائى انتشال التميمى لغرض تعزيز مكانة السينما العربية خاصة خارج العالم العربي.

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ويشمل البرنامج 6 أفلام من إنتاج عام 2019، حيث يفتتح مهرجان تالين فيلم "آدم" لمريم توزانى، و"بغداد فى خيالي" لسمير و"بابيشا" لمونية مدور و"الكهف" لفراس فياض و"حديث عن الأشجار" لصهيب قسم البارى الذى فاز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقى فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، إضافة إلى الفيلم الفائز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي؛ "ستموت فى العشرين" لأمجد أبو العلاء.

من السنوات السابقة يتضمن البرنامج فيلم فوزى بن السعيدى "بيع الموت" (2011) وثالث أفلام المخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد "عمر" (2013) و"الأوديسا العراقية" (2014) لسمير، إضافة إلى "ذيب" (2014) لناجى أبو نوار و"نحبك هادي" لمحمد بن عطية و"على حلة عيني" (2016) لـليلى أبو زيد وفيلم "بركة يقابل بركة" (2016) للمخرج السعودى محمود صباغ، وأخيرًا فيلم "التقارير حول سارة وسليم" (2018) لمخرجه مؤيد عليان.

وقالت مديرة ومؤسسة مهرجان تالين بلاك نايتس تينا لوك ترامبورج: "إنه لشرف كبير لنا أن نفتتح دورتنا الـ23 من المهرجان بتركيز خاص على السينما العربية ونعتبر تعاوننا مع مهرجان الجونة تعاونًا فعالًا ونشكر فريقه على كل الدعم الذى قدموه لنا، كما نود أن نشكر انتشال التميمى على البرنامج المميز الذى قام ببرمجته لنا، والذى يتيح الفرصة لجماهيرنا لاستكشاف الجوانب المثيرة والمتنوعة من عالم السينما العربية ونسعى لاستكمال تعاوننا فى المستقبل آملين فى جعل مهرجاننا جسرًا لصناعة السينما العربية فى منطقتنا وما عداها".

بينما أكد مدير مهرجان الجونة انتشال التميمى عن سعادته بهذا التعاون قائلًا "إن مهرجان الجونة السينمائى يسعى لدعم السينما العربية بكافة الأشكال، من خلال تعاونه مع العديد من المهرجانات السينمائية وصناديق المنح ومختلف الفاعلين فى صناعة السينما إقليميًا ودوليًا"، وأضاف: "نفخر بتعاوننا مع مهرجان بحجم تالين بلاك نايتس والذى يتطور بسرعة كبيرة ليصبح واحدًا من أهم النوافذ الرئيسية للسينما العربية والعالمية فى منطقة البلطيق.