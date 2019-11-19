شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار إجمالى إيرادات Last Christmas لـ إيمليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الدراما والرومانسية Last Christmas إيرادات وصلت إلى 35 مليون و 575 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 22 مليون و 575 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 13 مليون دولار حول العالم.

ورغم التوقعات الكثيرة حول الفيلم، والتي تنبأت بتحقيق العمل إيرادات كبيرة في الافتتاحية، إلا أنه لم يحقق سوى 4 مليون دولار فقط، وقد وصلت تكلفة الفيلم الإنتاجية إلى 25 مليون دولارأمريكى.

الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدورفي إطار الدراما والرومانسية، وتدورأحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

Advertisements

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

كما شاركت كلارك بـ دور دينيريس تايجريان "أم التنانين" في مسلسل Game Of Thrones منذ موسمه الأول إلى أن أسدل الستار على المسلسل الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.