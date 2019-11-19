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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
ردت الفنانة بشرى، على الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفافها عام 2010، وظهرت فيها بفستان الزفاف وإلى جوارها عمرو دياب وأحمد حلمي.
وكتبت بشرى: "كنت مهبطة وضغطي واطي، وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه، معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين، رغم أن عمر الصورة دي 9 سنين من تاريخ يوم فرحي عام 2010، بس ملعوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى ترد على السخرية: "كنت مهبطة ومستنية البوفيه يفتح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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