بشرى ترد على السخرية: "كنت مهبطة ومستنية البوفيه يفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ردت الفنانة بشرى، على الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفافها عام 2010، وظهرت فيها بفستان الزفاف وإلى جوارها عمرو دياب وأحمد حلمي.

وكتبت بشرى: "كنت مهبطة وضغطي واطي، وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه، معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين، رغم أن عمر الصورة دي 9 سنين من تاريخ يوم فرحي عام 2010، بس ملعوبة".

