هل سيفوز بالأوسكار؟.. توم هانكس مع زوجته في عرض آخر أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نظمت شركة سوني عرضًا خاصًا لفيلم السيرة الذاتية والدراما A Beautiful Day in the Neighborhood في نيويورك، بحضور النجم العالمي توم هانكس وزوجته.

وحضر هانكس العرض مع زوجته ريتا ويلسون، وتساءلت الصحف الأمريكية عن إمكانية فوز هانكس بالأوسكار عن دوره في الفيلم، مشيدين بتجسيد هانكس للشخصية.

وتدور قصة الفيلم حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين، أثناء تقديمه لـبرنامج "حي السيد روجرز" والذي يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.

الفيلم من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.​