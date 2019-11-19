ياسمين صبري بـ"الدراجة" في المالديف وبسمة بوسيل في روما.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: نادر حمدي نشر الفنان نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقه الفنان أحمد فهمي. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف. ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الأشجار أثناء سيرها بالدراجة، وذلك خلال زيارتها لجزر المالديف. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. بوسي شلبي Advertisements نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغرب باللون الأصفر. بسمة بوسيل نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالعاصمة الإيطالية روما. فاطمة الناصر نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ساحرة وقوام ممشوق. سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يارا نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الزهور.

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