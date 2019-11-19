فيديو| منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بعيد ميلادهما داخل المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
احتفل الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي بعيد ميلادهما، الذي يوافق اليوم الاثنين في جو عائلي داخل المنزل.
ونشرت الفنانة منى زكي مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "ِإنستجرام"، وأظهر الفيديو احتفال الثنائي بعيد الميلاد من داخل منزلهما، حيث أحضروا "تورتة"، وغنوا "كل سنة وأنت طيب".
وعلقت الفنانة منى زكي على الفيديو: "عائلتي"، وعلقت مرة أخرى "أميري" في إشارة منها إلى زوجها النجم أحمد حلمي.
يذكر أن الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي يحتفلان بعيد ميلادهما، اليوم 18 نوفمبر الجاري، وتزوجا عام 2002، وأنجبا ثلاثة أبناء وهم "لي لي، يونس، سليم".
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