شاهد: مزحة أحد الحاضرين التي أضحكت عبادي الجوهر على المسرح

ضمن حفلات موسم الرياض، انطلقت حفلة ثلاثية جمعت الفنانين عبادي الجوهر وأسماء المنور وفؤاد عبدالواحد، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، الذي اكتسى بحضور جماهيري غفير.

نشر شاب مقطع فيديو يرصد كلمة عفوية قالها للفنان عبادي الجوهر اثناء تأديته أغنية خلاص أرجع حين قال “تكفى خلاص يالله خلاص” علق الشاب لا تقول تكفى مما جعل الفنان عبادي الجوهر يقطع الأغنية ويضحك على المسرح وتعالت ضحكات الجموهر وصيحاته .