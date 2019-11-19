ضمن حفلات موسم الرياض، انطلقت حفلة ثلاثية جمعت الفنانين عبادي الجوهر وأسماء المنور وفؤاد عبدالواحد، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، الذي اكتسى بحضور جماهيري غفير.
نشر شاب مقطع فيديو يرصد كلمة عفوية قالها للفنان عبادي الجوهر اثناء تأديته أغنية خلاص أرجع حين قال “تكفى خلاص يالله خلاص” علق الشاب لا تقول تكفى مما جعل الفنان عبادي الجوهر يقطع الأغنية ويضحك على المسرح وتعالت ضحكات الجموهر وصيحاته .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مزحة أحد الحاضرين التي أضحكت عبادي الجوهر على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.