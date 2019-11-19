جمعهم ميلاد واحد .. نجوم الفن يهنئوا أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

هنأ نجوم الفن الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، حيث يجمعهم القدر الحسن، في ميلاد واحد ثم حب ثم زواج، ويحل اليوم الموافق 18 من شهر نوفمبر عيد ميلاد النجم أحمد حلمي، والنجمة منى زكي.

ونرصد في السطور التالية تهاني النجوم لأحمد حلمي ومنى زكي.

الفنان أحمد السعدني، نشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا:

كل سنة وأنتوا حلوين.. ربنا يخليكوا لبعض.

الفنانة إنجي وجدان، نشرت صورة لحلمي ومنى، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد لألطف ثنائي.. وأمهر ثنائي في الوسط الفني.

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الفنان هشام ماجد نشر صورة تجمعه بالثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، وعلق قائلًا عليها: عيد ميلاد سعيد.. حلمي ومنى سوا سوا.

الفنانة ياسمين عبد العزيز نشرت صورة من إحدى المناسبات، والتي جمعتها بالثنائي "زكي وشفيقة"، وهي إحدى الشخصيات التي جسدوها في أفلامهم، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد عليكم أنتوا الأتنين.. بحبكم.

وهنأ أيضًا الشاعر أمير طعيمة، الثنائي الجميل حلمي ومنى بعيد ميلادهما، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: كل سنة وأنتوا طيبين يا حبايبي.. ويارب ديمًا مبسوطين وناجحين.

كما هنأت الفنانة سوسن بدر الثنائي الرائع أحمد حلمي ومنى زكي، قائلة: كل سنة وأنتم في خير وصحة وراحة بال.