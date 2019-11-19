تراند اليوم : صورة جديدة لأجمل كابلز رومانسي.. تامر حسني وزوجته في أحدث ظهور

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة تجمعه بزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل.

علق تامر حسني على الصورة التي جمعته بزوجته عبر حسابه بتطبيق Instagram كاتبا: “مساءكم عسل يا ناس يا عسل بنمسّي انا والبيسو”.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا عام 2012 وأنجبا 3 أبناء هم تاليا وأمايا وآدم.

جدير بالذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق