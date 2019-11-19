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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - أعلنت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وفاة جدها لوالدها. وكشفت ذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وربيت على أيده، فقدتك يا أبا الكل”.
كما نشرت صورة جمعت الراحل وابنتيها مع التعليق: “رح تضل بقلبي للأبد”. وفي وقت لاحق عرضت من خلال الخاصية نفسها مراسم تشييع ودفن الجد.
وأرفقت أحد المقاطع بالتعليق: “علمتني النخوة، علمتني الشهامة، علمتني كون قوية وما أضعف بحياتي، بس نسيت تعلمني كيف اتحمل فراقك”.
وتابعت تعليقاً على فيديو آخر: “حتى الخيل بكيت عليك”. وتناقل الصور عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين قاموا بتعزية زينب متمنين لها ولعائلتها الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفاء وهبي حزينة لفقدان جدها.. ” نسيت تعلمني اتحمل فراقك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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