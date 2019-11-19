شاهد.. أب يعنف ابنته ويضربها بقوة بعد خروجها من المدرسة بجدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يعنف طالبة بعد خروجها من المدرسة بجدة. وأظهر الفيديو، شخص يضرب طالبة بقوة قبل أن يفتح باب السيارة ويدفعها للداخل، ثم يركب السيارة وينطلق بها.

وكشفت مصادر أن الشخص الذي ظهر مع الطالبة هو والدها ، فيما لم يصدر حتى الآن بيان من الجهات المختصة يكشف الملابسات.

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