شاهدوا.. مدعوون يلعبون الكرة بمهارة في حفل زفاف وسط صياح الحضور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - استعرض مجموعة من المدعوون على إحدى حفلات الزفاف، مهاراتهم في لعب الكرة كنوع من أنواع الترفيه خلال الحفل.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للمدعوين وهم يلعبون الكرة بمهارة خلال حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من المتابعين.
وظهر في مقطع الفيديو المدعوون وهو يلعبون بالكرة في الهواء دون إسقاطها على الأرض حتى وضعها آخر شخص لمسها بصدره في صندوق كأنه أحرز هدفًا، وسط صياح كبير من الحضور.
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