ميل غيبسون يتعاقد على فيلم جديد مع المنتج جمال سنان

متابعة بتجــــــــــرد: اجتمع المنتج جمال سنان صاحب شركة Eagle Films بالنجم العالمي ميل غيبسون والنجم العالمي فرانك غريللو والمخرج جو كارناهان، في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

واتفق سنان مع غيبسون على الانطلاق بالتحضيرات لتصوير فيلم Leo From Toledo، حيث ستشارك شركة Eagle Films بإنتاجه كما توزيعه حصرياً في الشرق الأوسط.

الفيلم يحكي قصة قاتل هارب يلتجئ لحماية أحد الشهود على جريمته ويواجه مصاعب كثيرة، يتشارك فيه غيبسون البطولة مع فرانك غريللو تحت إدارة كارناهان وتأليف دان كاسي، وسيتم تصويره قريباً، على أن يبصر النور في الـ2020.