محمد غنيم يوضّح كيف اكتشف جمع زوجته رانيا الجبالي بين زوجين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد غنيم، عن كواليس اكتشافه قيام زوجته رانيا الجبالي بالجمع بين زوجين، موضحًا أنه وبالصدفة كان يبحث في حقيبتها على شيء ما فوجد "عقدًا" عبارة عن وثيقة زواج الأمر الذي جعله في حالة صدمة.

وأوضح الفنان المصري في تصريح لـ"فوشيا" أنه بعدها بعدة أيام ومن خلال البحث اكتشف وجود حافظة مستندات تؤكّد أنها متزوجة منذ عام 2008 ولا تزال على ذمة هذا الزوج وتقيم ضده دعوى خلع.

وأضاف "غنيم" أن زوجته رانيا الجبالي تعمل في قناة "العائلة" وكانت حريصة على إتمام الزواج منه وأحضرت بنفسها المأذون عام 2016 للزواج منه رغم علمها بأنها متزوجة من آخر، مشددًا على أن زواجهما مستمر حتى الآن.

واتّهم الفنان محمد غنيم، زوجته الجبالي بالجمع بين زوجين، مشيرًا في بلاغ تقدّم به للأجهزة الأمنية، إلى أنّه اكتشف عدم صحّة وثيقة زواجه منها، عن طريق مأذون تولّت هي مهمّة إحضاره.

وحسب بيان أمنيّ، كشفت التّحريّات أنّ غنيم تقدّم ببلاغ ضدّ رانيا الجبالي، التي تعمل في قناة النيل المتخصّصة، اتّهمها فيه بالمذكور سلفًا، ليتمّ استدعاؤها من قبل النيابة لأخذ أقوالها فيما نسب إليها من اتّهامات.

وأفاد الفنان المصري في البلاغ، أنّ زوجته متزوّجة من شخص آخر، مستغلّة عدم صحّة وثيقة زواجها منه، مشيرًا إلى أنّها هي من أحضرت المأذون الذي قام بتزويجهما.

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من جانبها، تقدّمت الإعلامية المصرية ببلاغ رسميّ ضدّ محمد غنيم، قالت فيه، إنّ الأخير يدّعي زواجه منها، ويتّهمها بالكذب، بأنّها تجمع بين زوجين.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها: "لم أتزوج من مقدم البلاغ، دائمًا ما يطاردني وعرض علي الزواج لكني رفضت".

وتابعت: "سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد محمد غنيم لحفظ حقوقي تجاه الأكاذيب التي يروجها عني، فارق السن بيني وبينه لا يقل عن 20 عامًا، - هو عمره 60 عامًا وهي 40 عامًا تقريبًا-، لا يناسبني على الإطلاق فكيف إذا أتزوجه؟".

وأردفت: "يحاول تشويه صورتي بسبب رفضي الزواج منه، وادعى بالكذب مسألة زواجنا، ولكني لن أهتز أمام أقواله، وأمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عني".

ويُعدّ دور محمد غنيم، في مسلسل "الأسطورة" هو الأشهر على الإطلاق في مسيرته الفنية، حيث جسّد دور أحد أقارب محمد رمضان، الذي تزوّج على زوجته الأولى التي لم تكن تنجب أطفالًا، وعاش مع الزوجة الثانية التي أنجبت طفلة اتّضح فيما بعد أنّها ليست ابنته، وأنّه لا يستطيع الإنجاب، وبعد اكتشاف خيانة زوجته، قامت الأخيرة بقتله، وتخلّصت من جثته، قبل أنْ يتمّ فضح أمرها بعد ذلك.