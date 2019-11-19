سارة نخلة: والدة زوجي كانت "تشرشح" بالمحكمة.. وهذا ما أطلبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال الفنانة السورية سارة نخلة، تسعى في قضيتها مع زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، للحصول على حكم بالطلاق النهائي من خلال المحكمة، خاصةً أن الأمور تأخذ في التطور يومًا بعد الآخر.

وطالبت سارة نخلة جمهورها بالدعوات لها فقالت في صورة ستوري إنستغرام دونت فيها: "ادعولي أتطلق بقا أنا في محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر".

وقالت سارة نخلة في مقطع فيديو عبر ذات الخاصية إنها تتمنى الدعوات من جمهورها كي ينتهي أمرها مع زوجها أحمد عبدالله محمود، مبينةً: "ادعولي بالخلاص من أحمد على خير عشان الموضوع بهوأ يعني طول كتير".

وكشفت "نخلة"، عن حضورها اليوم الإثنين جلسة من جلسات طلاقها والتي انعقدت في محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار إنهاء إجراءات الطلاق، حيث شاركت جمهورها "لوكيشن" عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" أعلنت فيه عن تواجدها في المحكمة.

وعلّقت سارة نخلة، في منشورها قائلةً: "من كتر حبه ليا طلع حاجز لي مكان حلو أوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها ادعولي أخلص بقا".

وتفاعل جمهور سارة نخلة مع منشورها عبر "فيسبوك" إذْ دعا لها الكثير من جمهورها بأن ينصرها في قضيتها وأن تمر هذه الأزمة على خير.

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وجاء رد سارة نخلة على صديقتها بأنها كانت تتمنى أن تحضر معها إلى المحكمة وترى ما فعلته والدة زوجها أحمد عبدالله محمود، موضحةً أنها كانت "تشرشح" في المحكمة حتى قام الضباط بطردها خارج القاعة مردفةً "والله اتكسفتلها".

وكتبت "نخلة" في تعليقها: "كان نفسي تشوفي مامته دلوقتي وهي بتشرشح وعاملة هوليلة في المحكمة وإزاي الظباط طلعوها برا شكلهم وحش أوي ولله اتكسفتلها".

وكانت سارة نخلة قد حصلت مؤخرًا على حكم نهائي ضد زوجها أحمد عبدالله محمود يُقدر بـ200 ألف جنيه، مقابل شيك بدون رصيد بعد اتهامه بتبديد الأمانة، مؤكدةً في تصريح سابق لـ"فوشيا" أن هذه الأموال خارج نطاق حقوقها الزوجية، موضحةً أنها ستحصل على كامل الحقوق بعد الطلاق لأنها لا تزال زوجته ولم يقع الطلاق بينهما.

يُذكر أن والدة الفنان المصري اتّهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية.