ميل جيبسون يتعاون مع زوج ماغي بوغصن.. والأخيرة توجّه رسالةً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المنتج اللبناني جمال سنّان، يتّجه بشركته "إيغل فيلمز" نحو خطوات جديدة في عالم الإنتاج، حيث كشف عن مفاجأة عالمية من خلال اتفاقه مع المخرج الأمريكي ميل غيبسون، على المشاركة في فيلم "Leo from Toledo".

ويحاول جمال سنّان، زوج النجمة ماغي بوغصن، الذي حقق طفرة فنية كبيرة على الصعيد الدرامي في لبنان والوطن العربي من خلال عدة أعمال مميزة بينها "بروفا، والكاتب، وزي الشمس" الظهور بالشركة في أعمال عالمية على الصعيد السينمائي.

ونشر جمال سنًان صورةً جمعته بالأمريكي ميل غيبسون، وقال إن شركته "إيغل فيلمز" ستتولّى توزيع فيلم جديد له في الشرق الأوسط بشكل حصري إضافة إلى المشاركة في الإنتاج.

وقال المنتج اللبناني في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقًا على الصورة: "في لوس أنجلوس مع النجم العالمي ميل غيبسون واتفاق على فيلم Leo from Toledo الذي ستشارك Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصراً في الشرق الأوسط".

بينما وجّهت الفنانة ماغي بوغصن رسالةً لزوجها جمال سنان، بعد تعاونه مع النجم العالمي ميل جيبسون، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "بشوف حالي فيك، بكل خطوة بتعملها، رؤيتك مختلفة ودايمًا شايف لقدام وبترفع المستوى"، وأضافت: "إيغل فيلمز تشارك في إنتاج وتتولى توزيع فيلم النجم العالمي ميل جيبسون الجديد".

وسبق للمنتج جمال سنان، خوض تجربة التوزيع من خلال شركته، حيث وقّع عقب حضوره لفعاليات مهرجان الأفلام الأمريكية AFM في أمريكا، عقدًا حصريًا لتوزيع فيلم النجمة العالمية مارغوت روبي، في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو الفيلم المنتظر لنجمة The wolf of wall street وفيلم the legend of Tarzan..

وخطف الثنائي الممثلة ماغي بو غصن والمنتج جمال سنان، الأنظار على الساحة الفنية من خلال الحب الذي يجمع بينهما، إذ لم يتوانَ "سنان" عن تقديم الدعم لموهبة زوجته الفنية، التي استطاعت أن تشكل نقطة مفصلية في الأعمال الدرامية والكوميدية العربية.

ومؤخرًا نشرت الممثلة ماغي بو غصن لمتابعيها صورة تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان، الذي يظهر خلفها لتؤكد أنه سندها في الحياة وعلّقت بالقول: ‏"وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة ناجحة.. رجل يثق بقدرتها".