شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فالصو: عمرو واكد يتباهى بمشاركة ممثلة إسرائيلية فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل عمرو واكد إلى طاقم عمل فيلم Wonder Woman 2 الذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، المقرر عرضه العام المقبل في دور العرض، وفقاً لموقع "فالصو".

وبحسب ما نشر في الموقع فإن الممثل المصري كشف عن انضمامه للفيلم الجديد بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتب فيها "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1948 الجزء الثاني، إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو 2020، يا رب يعجبكم الفيلم".

Advertisements

وسلط "فالصو" في تقريره الضوء على الممثلة الإسرائيلية التي شاركت في جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق، ودائماً ما تدعم الكيان الصهيوني في حربه ضد الفلسطينيين، والتى من المقرر أن يشاركها "واكد" بطولة فيلمها الجديد.

ويخضع الفيلم حالياً لآخر مراحل المونتاج بعد أن انتهى تصويره ديسمبر الماضى، وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة جال جادوت، التي شاركت سابقا في فيلم (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.