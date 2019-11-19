شكرا لقرائتكم خبر عن موجة سخرية من صورة لـ بشرى والفنانة تشارك جمهورها: كنت مستنية يفتحوا البوفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بشري بصورة كوميكس لها، انتشرت الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتى تجلس فيها بجوار النجم عمرو دياب والفنان أحمد حلمى وتظهر عليها علامات الحزن، وكتب أحد مشاركيها "عمرو دياب بيغنلها، وأحمد حلمى بيطبلها، وهى النكد فى دمها".

وحرصت بشرى على مشاركة جمهورها حملة السخرية التى بدأوها وإعادة نشر الكوميكس عبر حسابها وكتبت "كنت مهبطة وضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه، معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى آخر ساعتين رغم إن عمر الصورة دى 9 سنين من تاريخ يوم فرحى عام 2010، بس ملعوبة".



تعليق الفنانة بشري على الصورة

واستقبلت بشرى مئات التعليقات الساخرة فور نشرها للصورة خلال دقائق قليلة، كما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على التعليق بإيموشن ساخر من المنشور الذى حصد عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق.