صابرين تتعرض للهجوم بعد خلعها الحجاب

تعرضت الفنانة المصرية صابرين لهجوم حاد، بعد انضمامها لقائمة الممثلات اللواتي خلعن الحجاب.



فقد باغتت صابرين متابعيها على موقعي إنستقرام وتويتر بنشر أول صورتين لها بدون حجاب، ولم تلجا صابرين لحيلتها المعتادة وترتدي الباروكة كما كانت تفعل في السنوات الأخيرة.

صابرين رغم انها لم تضع تعليقا على صورتيها بدون حجاب، فتحت باب التعليق أمام متابعيها على انستغرام، وتعرصت لهجوم حاد، ما دفعها الى الرد لاحقا متسائلة عن الذنب الذي اقترفه اولادها ليتم شتمهم بهذه الطريقة.



يذكر أن صابرين اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عقب تألقها بتقديم شخصية أم كلثوم في المسلسل الشهير، وعادت عن قرارها باعتزال الفن لاحقا، ولكنها رفضت التخلي عن غطاء الشعر، واصرت على تصوير مشاهدها به أو باستخدام شعر مستعار.

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ورفضت صابرين مؤخرا وصف نفسها بالمحجبة أو المحتشمة، وطلبت من جمهورها قبول "طريقتها في ارتداء ملابسها" باعتبارها مجرد ذوق خاص يناسبها بعيدا عن التصنيفات الدينية، وقالت إنها جريئة في اتخاذ قراراتها ومنها التوقف عن الغناء في الحفلات العامة والأفراح رغم أنها كانت "الأعلى سعرا" بعدما نصحها المخرج محمد فاضل بالتفرغ للتمثيل.

أشارت صابرين أثناء حلولها ضيفة على الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، إن ارتداءها الحجاب كان قرار شخصي دون تعرضها لأي ضغط من أحد.