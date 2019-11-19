صور من كواليس العميد وتيم حسن يثير الجدل

نشر بعض النجوم المشاركين في مسلسل "العميد" صورا من كواليس تصوير المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الصور التي انتشرت، صورة لبطل العمل الفنان تيم حسن، وهو مع زملائه الممثلين الذين يشاركونه العمل وبطلته النجمة السورية كاريس بشار. Advertisements وقد لفتت الانظار لحية الفنان تيم حسن التي يقدمها في المسلسل.

مسلسل "العميد" يحكي قصة النازحين السورييين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب في بلدهم، وهو من كتابة وإخراج باسل السلكا، ويتقاسم بطولته تيم حسن مع كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.

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