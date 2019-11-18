موقف طريف.. نجمة شهيرة بموقف لا تحسد عليه

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 11:55 مساءً - مرّت النجمة التركية سيريناي ساريكايا بموقف محرج، وقد وثّقت ذلك عدسات مصويري البابارتزي، وفي التفاصيل ان سيريناي كانت متجهة لكوافير النساء وبدل من ان تدخل اليه، اتجهت بالخطأ لكوافير الرجال، واللافت هو انها اخذت هذا الموقف بطرافة ونشرت الصورة التي تؤكد على ذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة : “أنا في أول أيام الاسبوع”.
من ناحية أخرى، شاركت ساريكايا مؤخرا في عرض الموسم الجديد من مسرحيتها الإستعراضية “أليس في بلاد العجائب”، التي شاركت في بطولتها أمام شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، وإيزجي مولا.
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