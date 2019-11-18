بيل غيتس يستعيد صدارة قائمة أغنى رجل في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد الملياردير الشهير بيل غيتس مالك شركة “مايكروسوفت” صدارة قائمة اغنى رجل في العالم ، بعد ان كان قد تراجع الى المركز الثاني ثم الثالث في السنوات الاخيرة لصالح الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة “أمازون” الذي تراجع عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، وفق تصنيف جديد لموقع “بلومبرغ” الأمريكي.

وبحسب التصنيف الجديد فقد تفوق بيل غيتس مالك شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، ليتصدر قائمة اغنى رجل في العالم ، اثر ارتفاع أسهم شركته بعد العقد الذي وقعته الشركة مع البنتاغون.

ويبلغ قيمة عقد الشركة الأمريكية عشرة مليارات دولار، ويقتضي من شركة “مايكروسوفت” إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية.وبذلك ترتفع أسهم الشركة، لتصل الى 110 مليار دولار.

وتراجع جيف بيزوس الى المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، واحتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات “لويس فيتون” و مويت هينسي” المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.