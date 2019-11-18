بعد أيام من انطلاقها.. "ديزني بلس" تتعرض للقرصنة

أعلنت مجموعة "ديزني" للرسوم المتحركة، تعرض الآلاف من حسابات المشتركين بشبكة "ديزني بلس" للقرصنة، وعرضها للبيع بـ3 دولارات، بعد أيام قليلة من إطلاق خدمة البث.

وذكر موقع "سي. نت فرانس" الإخباري الفرنسي، أن الآلاف من حسابات شبكة "ديزني بلس" تعرضت للقرصنة، وتم عرضها للبيع على الإنترنت في مواقع "السوق السوداء".

وأوضح الموقع الفرنسي أن "العديد من المشتركين وقعوا بالفعل في يد شبكة من المقرصنين، وعُرضت حساباتهم للبيع على مواقع مشبوهة بقيمة ما بين 3 إلى 11 دولارًا"، مشيراً إلى أنه "في بعض منتديات القرصنة، يمكن الوصول إلى هذه الحسابات مجاناً".

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وأُطلقت مؤخراً خدمة "ديزني بلس" التي تقوم بعرض مسلسلات الرسوم المتحركة الحصرية مقابل اشتراكات شهرية، على غرار "نتفليكس" للأفلام القصيرة والطويلة.

وأشار موقع "سي. نت فرانس" إلى أنه في غضون أيام قليلة من إطلاق الشبكة في الولايات المتحدة وهولندا وكندا، جذبت أكثر من 10 ملايين مشترك، ولكن سرعان ما تم اختراق آلاف الحسابات، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.

ووفقاً للموقع، فإن المشتركين يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق حساباتهم، موضحين أن المتسللين قاموا بتغيير الكلمات السرية لحساباتهم، واستطاعوا الوصول إلى الحسابات عبر كلمات المرور المتوفرة بالفعل على الويب.

ووفقاً لدراسة أجراها موقع "لاب 42" المتخصص في التكنولوجيا، فإن 59% من مستخدمي الإنترنت يقومون بإعادة تدوير كلمة المرور نفسها، الأمر الذي يسهل مهمة القراصنة".

وفي حالات أخرى، قام المتسللون بسرقة هوية المشتركين، من خلال نشر البرامج الضارة على أجهزتهم، وتتضمن فيروسات من نوع "كيلوجير" القادرة بالفعل على جمع كل المعلومات التي تكتبها على لوحة مفاتيح بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبمجرد استرداد هذه البيانات يبيع المتسللون حساب "ديزني بلس" الخاص بك في الأسواق السوداء التي يمكن الوصول إليها على شبكة الإنترنت.