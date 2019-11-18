تأجيلُ حفل أحلام في السعودية فجأةً.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت إدارة مهرجان "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض "أنا عربية" مساء اليوم الإثنين.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة المهرجان عبر "تويتر" تغريدةً قال فيها "نعتذر منكم بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار Turki Alalshikh في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام، موسم الرياض".

وأكّد الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض الذي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وحرص آل الشيخ والفنانة الإماراتية أحلام، على إعادة تغريد بيان الحساب الخاص بـ"موسم الرياض" لإعلام الجمهور بتأجيل الحفل.

وكان رئيس هيئة الترفيه الحكومية قد أعلن أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكّد آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، أن حفل أحلام والذي كان مقررًا أن يُقام اليوم الإثنين، بيعت كل تذاكره، وتعتبر الأغلى ثمنًا لأي فنان عربي أحيا حفلًا في المملكة، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريـال.

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وكانت أحلام أعلنت عن إحيائها لحفل جديد خلال فاعليات معرض "أنا عربية" المقام ضمن ليالي "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

ومعرض "أنا عربية" يعتني بكل ما يخصُّ الأزياء والابتكار، وكان من المقرّر أن تقدّم أحلام خلال الحفل، الذي تنظِّمه هيئة الترفيه، مجموعةً من أغانيها المميزة، القديمة والجديدة.

كما سبق وأعلنت إدارة موسم الرياض عن موعد الحفل عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام".